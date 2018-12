Il riassunto della stagione #7: grande vittoria in Polonia per Gryazin

Nikolay Gryazin si è aggiudicato il secondo successo assoluto in carriera nel FIA European Rally Championship al PZM Rally Poland al termine di una battaglia serrata con Jari Huttunen.

Il pilota della Sports Racing Technologies, affiancato da Yaroslav Fedorov, si porta a casa il trionfo anche in FIA ERC Junior Under 28 tenendo la sua ŠKODA Fabia R5 davanti alla Hyundai dell’agguerritissimo rivale.



Il finlandese ha vinto con la propria i20 R5 le tre PS pomeridiane, ma i 10″ di penalità ricevuti per un ritardo al controllo della PS14 sono risultati determinanti. Fra l’altro Huttunen è giunto alla fine con la posteriore sinistra forata, il paraurti posteriore rotto e lo spoiler danneggiato e, nonostante i 4″6 recuperati nella “Baranowo” conclude con 8″3 di ritardo dalla vetta.



I giovani con le R5 hanno dominato l’evento, dato che Chris Ingram sale sul terzo gradino del podio assoluto e sul secondo dell’ERC Junior U28: il pilota della Toksport WRT ha battuto Fabian Kreim (ŠKODA AUTO Deutschland) per 17″3, con il tedesco che è quarto assoluto e terzo U28.



In ERC Junior U28 ha debuttato Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport), che chiude in Top5 davanti a Łukasz Habaj nonostante la pochissima esperienza, mente il pilota della Rallytechnology riesce a precedere Grzegorz Grzyb e ad aggiudicarsi il titolo in patria.



Filip Mareš (ACCR Czech Team) non ha avuto particolari problemi ed è ottavo, seguito da Tomasz Kasperczyk e Norbert Herczig (MOL Racing Team) autore anche di un capottamento con la sua Fabia nel pomeriggio.



Mārtiņš Sesks si porta a casa il titolo di Campione in FIA ERC Junior Under 27 nonostante il ritiro. Tom Kristensson ha invece regalato la vittoria di gara all’ADAC Opel Rallye Junior Team davanti ad Efrén Llarena (Rally Team Spain).



I vincitori

FIA ERC1: Nikolay Gryazin (LVA)/Yaroslav Fedorov (RUS) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC2: Marcin Słobodzian (POL)/Grzegorz Dachowski (POL) Subaru Impreza STI

FIA ERC3: Tom Kristensson (SWE)/Henrik Appelskog (SWE) Opel ADAM R2

FIA ERC Junior Under 28: Nikolay Gryazin (RUS)/Yaroslav Fedorov (RUS) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC Junior Under 27: Tom Kristensson (SWE)/Henrik Appelskog (SWE) Opel ADAM R2

ERC Ladies’ Trophy: Catie Munnings (GBR) PEUGEOT 208 R2

The post Il riassunto della stagione #7: grande vittoria in Polonia per Gryazin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.