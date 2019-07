Florian Bernardi al Rally di Roma Capitale è tornato sul podio dell'ERC3 con una bella rimonta dopo una foratura.

Il francese aveva perso tempo nel primo giorno, ma al volante della propria Renault Clio R3T ha centrato ben 11 vittorie in Classe.



“Abbiamo attaccato a testa bassa, era l'unico modo per prendere punti - dice Bernardi - Le PS erano perfette per la Clio e io mi sentivo particolarmente a mio agio con assetto e gomme Michelin. Il team FA Compétitionteam-R.Tec Suspensions ha fatto un ottimo lavoro".



Bernardi e il suo co-pilota Victor Bellotto continueranno la rincorsa al titolo al Barum Czech Rally Zlín del 16-18 agosto.

The post Il riscatto di Bernardi appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.