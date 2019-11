Zoltán Bessenyey tornerà a correre nel FIA European Rally Championship al Rally Hungary dopo aver vinto i titoli ERC3 2013 e 2014, cui ha fatto seguito un bruttissimo incidente che lo ha relegato su una sedia a rotelle nel 2016 durante un test.

La sua ultima apparizione nell'ERC risale all' Acropolis Rally di tre anni fa e da allora l'ungherese ha dovuto lottare per riprendersi. Il suo ruolo al Rally Hungary sarà di navigatore dell'auto 0 al fianco di János Vida come prima uscita da allora.



“Non sono mai salito su una macchina del genere, ma ne sono molto felice - ha dichiarato prima di sedersi sulla Peugeot 208 R2 - Nei test di martedì mi è sembrata fantastica, ma avevo già fatto il co-pilota e non sono per niente intimorito da questo ruolo. Jani ascolta quello che gli dico e lo fa, sono un po' il leader dell'auto e mi piace l'idea che possa gestire la situazione".



Come co-pilota dell'auto 0, Bessenyey ha avuto modo anche di incontrare i suoi vecchi rivali di categoria, incluso Chris Ingram.



“Ammetto di fare il tifo per lui, gli ho detto di rimanere calmo e rilassato perché è nella miglior posizione possibile essendo leader. Gli altri debbono invece spingere, lui mi ha risposto che da dire è tutto semplice, ma non avendo mai corso in questa gara è un po' preoccupato sul ritmo da trovare".



"Il mio futuro? Non escludo nulla, penso che mi stancherò in questi due giorni, ma saranno molto divertenti. Se ci fosse la possibilità di continuare, mi piacerebbe molto".



Foto: Rallyhungary.com

The post Il ritorno di Bessenyey appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.