Gregor Jeets seguirà le orme del padre Raul Jeets e approda al FIA European Rally Championship, ispirato dai suoi conterranei Ott Tänak e Markko Märtin, entrambi protagonisti del WRC.

Jeets padre ha corso nell'ERC 2015 e 2016, mentre ora tocca al figlio 18enne prendere parte all'ERC3 Junior.



“Debutto nell'ERC in un evento fantastico. Ho solo 7 rally alle spalle e due di questi sulla neve - ha detto il pilota della Estonian Autosport Union - In carriera ho svolto 5 anni sui kart in Estonia, Finlandia ed Europa, e un anno nel Mondiale. Mio padre, Raul Jeets, ha corso nell'ERC e quindi i rally sono in famiglia. Vedendo Ott Tänak e Markko Märtin arrivare nel WRC dal nostro paese è segno che tutto è possibile. Avrò il supporto di Estonian Autosport Union, una bella novità per quest'anno".



Anche il suo compagno di squadra Ken Torn farà il proprio debutto in ERC3 Junior con una Ford Fiesta R2T.



“Non ho mai fatto questo rally, ma penso che le PS siano simili a quelle che abbiamo in Estonia. Vorrei finire la gara e divertirmi per tutto il weekend, magari ottenendo un bel risultato con la Fiesta, che è un'ottima R2, molto migliorata rispetto alla precedente. Non conosco la maggior parte degli altri piloti, ma Jean-Baptiste Franceschi sì perché abbiamo corso assieme nel WRC nel 2018".



Foto: Pirelli Motorsport Baltics

The post Il successo di Tänak ispira Jeets appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.