Il Team MRF Tyres raddoppia: ecco Emil Lindholm

Emil Lindholm farà il suo debutto nel FIA European Rally Championship come portacolori del Team MRF Tyres, che ha deciso di raddoppiare il suo programma nella serie 2020.

La squadra dei gommisti indiani ha come scopo il raccogliere dati nelle varie gare dell'anno per sviluppare i propri pneumatici.



Lindholm si aggiunge a Craig Breen (che correrà con una Hyundai i20 R5) salendo a bordo di una ŠKODA Fabia R5 Evo affiancato da Mikael Korhonen. In questo modo ci sarà la possibilità di confrontare il rendimento delle gomme su due auto diverse.



Lindholm pronto a lavorare con Breen come riferimento

“MRF Tyres è un team serio e ha già fornito ottimi prodotti per le gare invernali - ha detto il 23enne finlandese, secondo al Rally Sweden del mese scorso - Non ho dubbi che lo faccia anche nell'ERC continuando lo sviluppo. Spero che con il supporto e le loro conoscenze si riesca ad arrivare ad una gamma di coperture completa. Craig sarà un riferimento per noi".



Non solo gomme

“Sicuramente lo sviluppo è importante, ma abbiamo visto Craig andare a podio al SM Itäralli con gomme da neve che non aveva mai provato prima. Ecco perché penso che il prodotto sia ottimo e mi aspetto di fare bene. Con MRF Tyres voglio crescere ancora".



La chance ERC

“I progressi sono la prima cosa importante per noi, il livello dell'ERC è molto alto e tutte le gare sono nuove per me, quindi avrò molto da imparare. Voglio ancora arrivare al WRC e questo me ne darà la possibilità. MRF Tyres ha scelto me e questo significa tantissimo. Penso che il Rally Finland dell'anno scorso sia stato uno dei fattori decisivi in questo senso. E' vero che ho avuto problemi, ma sono stato molto veloce e se ne sono accorti, quindi mi hanno dato una possibilità. Sono molto contento e li ringrazio".



Tale padre, tale figlio

Emil Lindholm debutterà all'Azores Rallye (26-28 marzo) cercando di seguire le orme di suo padre Sebastian, protagonista del WRC in passato e anche di questo rally nel 1995, 1996 e 2002 (senza però finirlo mai).



"Ho guardato un po' di video on-board per farmi un'idea delle condizioni e delle PS. Anche mio padre è stato là, sicuramente parleremo, ma non penso che ci sia molto altro da fare per prepararmi".



Un programma di sviluppo intenso

MRF Tyres nell'ERC con Craig Breen ed Emil Lindholm vuole continuare a crescere e a ottenere bei risultati.



Arun Mammen, Vice Presidente e AD di MRF Tyres: "Siamo entusiasti di essere nel FIA European Rally Championship del 2020 dopo aver vinto l'Asia-Pacific Rally Championship. Abbiamo un pilota di vertice come Craig Breen e siamo entusiasti di poter fare crescere un altro giovane veloce come Emil Lindholm. Sarà una grande collaborazione nello sviluppo e nel dimostrare che MRF Tyres ha gomme competitive. Vogliamo sfoggiare tutto il loro potenziale nell'ERC".

