Il vulcano in diretta TV e streaming

L’Azores Rallye, primo round del FIA European Rally Championship, godrà […]

L'Azores Rallye, primo round del FIA European Rally Championship, godrà della diretta televisiva.



La mitica PS "Sete Cidades", che si svolge attorno al lago vulcanico, verrà trasmessa da RTP Açores e in streaming sui canali social ufficiali e su www.fiaerc.it.



Il vincitore dell'edizione 2015, Craig Breen, aveva descritto questa prova come una delle più spettacolari al mondo e quest'anno è prevista per due volte venerdì 22 marzo. Le riprese saranno affidate ad Eurosport, che userà il suo elicottero.



Prima della "Sete Cidades", ci sarà anche lo spettacolo nel centro di Ponta Delgada, con alcuni passaggi nella serata di mercoledì 20 (non cronometrati comunque).



Giovedì 21 marzo diretta per quanto riguarda la "Coroa da Mata" e la superspeciale "Grupo Marques" (ripetuta anche venerdì.



Infine, sabato 23, avremo la "Tronqueira", con il podio allestito a Ponta Delgada che accoglierà i vincitori in serata.



ERC Azores Rallye, dirette TV (orari locali)



mercoledì 20 marzo

20h25-23h00: City Show



giovedì 21 marzo

15h00-19h00: Coroa da Mata (PS1, dalle 15h28) e PS Marques 1 (PS3, 16h31)



venerdì 22 marzo

10h30-12h58: Sete Cidades 1 (PS5, dalle 10h39)

14h30-19h00: Sete Cidades 2 (PS8, dalle 14h38) e PS Marques 2 (PS10, 16h26)



sabato 23 marzo

10h20-12h30: Tronqueira 1 (PS12, dalle 10h26)

15h40-19h00: Tronqueira 2 (PS15, dalle 15h52), PS finale, arrivo e podio (dalle 18h10)

