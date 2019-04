Ingram a caccia di sponsor per puntare al titolo ERC

Chris Ingram sta cercando altri sponsor per mantenere aperte le speranze di titolo del FIA European Rally Championship.

Il Campione ERC3 Junior 2017 ha cominciato la stagione vincendo in Classe ERC1 Junior l'Azores Rallye. Da allora ha dovuto lavorare tutti i giorni per poter essere al via del Rally Islas Canarias assieme a Toksport WRT.



“Sono molto grato a chi mi ha dato la possibilità di proseguire la sfida nell'ERC, ma per puntare al titolo ci servono sponsor - ha detto l'inglese, che vuole succedere a Vic Elford (vincitore nel 1967) - Sono nove mesi che non guido una macchina su asfalto e per me sarà critico, spero di trovare un buon set-up nei test di lunedì".



“Ho vinto in ERC Junior nel 2017 qui e so cosa servirà su queste strade. Assieme a Ross Whittock e Toksport stiamo lavorando bene, spero di avere subito un buon feeling con la ŠKODA Fabia R5".

