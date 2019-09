Ingram all’attacco a Cipro

Chris Ingram nella domenica del Cyprus Rally attaccherà a testa bassa.

Il leader del FIA European Rally Championship attualmente è quarto, mentre il suo diretto rivale, Alexey Lukyanuk, è secondo.



Il pilota della Toksport WRT vuole provare il tutto per tutto con un assetto aggressivo per la sua ŠKODA Fabia R5.



“Sono molto contento, perché visto il set-up, un po' conservativo, tutto sommato è andata bene - ha detto l'inglese - Non volevamo danneggiare nulla con tutti questi sassi e buche, ma domani andremo all'attacco spingendo di più. Nessuno ha avuto problemi oggi, penso che tutti siano stati molto prudenti".

