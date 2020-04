Ingram con la MG Metro 6R4 per la ERC Legends Series

Chris Ingram ha scelto la famosa MG Metro 6R4 per la nuova ERC Legends Series del FIA European Rally Championship.

Il Campione 2019 è il primo ad annunciare la propria preferenza per questa novità che vedrà coinvolti altri grandi piloti della serie.



“E' un'idea fantastica e la macchina lo è altrettanto - ha detto Ingram, che continuerà a correre con Ross Whittock - Mio padre fece un rally con una Nissan 240 RS assieme a mia mamma negli anni '80 e finirono secondi dietro una MG Metro 6R4. Era una vettura velocissima e sono convinto che lo sarà anche ora".



L'inglese per il 2020 sta lavorando ad un programma nel FIA World Rally Championship deve ancora provarla, ma in passato è salito su una Peugeot 205 T16.



“Ovviamente è molto diversa, ma ho avuto la fortuna di guidare la 205 di Kevin Furber e non vedo l'ora di provare la MG, sarà una esperienza indimenticabile".

