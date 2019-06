Ingram con Lavadinho a Riba de Ave

Chris Ingram è stato invitato a presenziare al Super Especial di Riba de Ave, vicino a Porto, questo weekend (9-10 giugno).

L'inglese, che nel FIA European Rally Championship è secondo a -1 da Łukasz Habaj, è stato chiamato dal fotografo André Lavadinho per salire a bordo di una Hyundai i20 R5 affiancato da Valter Cardoso.



Lavadinho fa parte dell'organizzazione dell'evento che include 5 R5 su 50 iscritti, diversi modelli Super 1600 e una Porsche GT3.



"Mi piace molto il suo metodo di lavoro e l'impatto che ha sui social - ha spiegato il portoghese - Gli organizzatori mi avevano chiesto una figura come la sua e sono sicuro che si divertirà. Spero diventi Campione ERC, se lo merita perché lavora tantissimo".



Ingram e Lavadinho faranno tre giri con la loro macchina: il britannico non ha mai corso a Riba de Ave, mentre Lavadinho lo scorso anno si piazzò sesto assoluto con una Peugeot 208 R2.



Si comincia con la sessione autografi il 9 giugno e una Super Speciale, mentre alle 11;30 del 10 giugno ci sarà il via della gara.

