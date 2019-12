Ingram e Whittock incoronati Campioni FIA ERC a Parigi assieme a Lewis Hamilton

Chris Ingram e Ross Whittock sono ufficialmente Campioni 2019 del FIA European Rally Championship dopo aver ricevuto la loro coppa al FIA Prize Giving gala di Parigi venerdì 6 dicembre.

La cerimonia si è tenuta presso il Carrousel du Louvre per incoronare tutti i Campioni della stagione, con l'inglese e il suo connazionale navigatore che riportano ufficialmente il titolo in patria dopo Vic Elford (1967). Ingram coi suoi 25 anni è fra i più giovani Campioni ERC, dopo Esapekka Lappi che nel 2014 si impose a 23.



Al volante della ŠKODA Fabia R5 della Toksport WRT, il britannico ha dovuto combattere contro problemi economici per tutto l'anno, riuscendo ad avere la meglio con un brivido al Rally Hungary, dove nel finale una foratura gli aveva fatto perdere il podio. La seguente foratura anche per Alexey Lukyanuk ed Alexey Arnautov ha persò consentito ad Ingram e Whittock di risalire in classifica e festeggiare.



Ingram said: “E' sempre stato il mio sogno riportare il titolo ERC in patria dopo oltre 50 anni e non riesco ancora a crederci. Sono solamente un 25enne, è arrivato molto presto, ma ne vado orgoglioso. Sto già pensando a cosa fare, il mio prossimo obiettivo? Per ora mi godo il successo".



Whittock ha aggiunto: “Per me è fenomenale, ho cominciato solamente 5 anni fa e ho già centrato questo traguardo, è incredibile. Ho iniziato in Inghilterra da basso cercando di crescere, poi sono stato chiamato da Chris due anni e mezzo fa per correre nell'ERC, anche se non avevo esperienza. Ho imparato molto passando al livello internazionale e oggi essere Campione è una sensazione incredibile".



Jean Todt, Presidente FIA, all'evento ha anche premiato gli altri Campioni del Mondo, come ad esempio Lewis Hamilton (F1), Ott Tänak e Martin Järveoja (FIA WRC), e Fernando Alonso, Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima (FIA World Endurance Championship).

