Ingram e Whittock premiati dalla Federazione inglese

Chris Ingram e Ross Whittock hanno partecipato alla Night of Champions per essere premiati dalla Federazione Inglese per il titolo conquistato nel FIA European Rally Championship nel 2019.

Lunedì la coppia è salita sul palco assieme a Graham Stoker (FIA Deputy President Sport) e David Richards (Presidente Motorsport UK) ricevendo il trofeo per essere succeduti a Vic Elford nell'albo d'oro dell'ERC.



“La Night of Champions riconosce e premia gli sforzi dei piloti britannici nelle varie serie - ha detto Richards (al centro nella foto con Ingram e Whittock - E' una vera celebrazione per quello che i ragazzi fanno nel motorsport".



Foto: Motorsport UK

