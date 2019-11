Ingram entra nell’Extreme E Drivers’ Programme

Chris Ingram, fresco Campione 2019 del FIA European Rally Championship* dopo il Rally Hungary, entra a far parte dell'Extreme E Drivers’ Programme.

Il 25enne sarà al via della competizione off-road per SUV elettrici, alla quale prenderanno parte anche il Campione WRC, Sébastien Ogier, e Zoltán Bessenyey.



La Extreme E partirà a febbraio del 2021 e recentemente ha aggiunto il Nepal, l'Amazzonia e l'Arabia Saudita nel suo calendario.



Lo scopo è portare il motorsport con il suo E-SUV nei cinque posti più remoti del mondo dove l'intervento dell'uomo non ha interferito con la natura.



*Soggetto a conferma FIA

