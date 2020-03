Ingram fra gli 857 iscritti all’Azores Virtual Rallye

Chris Ingram, Campione 2019 del FIA European Rally Championship, è fra gli 857 iscritti all'Azores Virtual Rallye.

La gara si terrà il 23-29 marzo basandosi sul gioco Dirt Rally 2.0, disponibile per STEAM, PlayStation 4 e Xbox One, organizzato da Grupo Desportivo Comercial (che si occupa della gara reale) dopo il posticipo dell'evento al 17-19 settembre per via della pandemia di coronavirus.



Non essendo possibile utilizzare le PS delle Azzorre, si è scelto di prendere in considerazione quelle molto simili della Nuova Zelanda, e per rendere ancor più realistico il gioco, il direttore Luís Carreiro ha preparato un percorso in condizioni di asciutto, bagnato, fango e nebbia.



Oltre ad Ingram, ci saranno anche altri piloti dell'ERC in azione, come Marijan Griebel, Eyvind Brynildsen, Alexey Lukyanuk e i portoghesi Pedro Almeida, Hugo Mesquita, Henrique Moniz e Miguel Nunes.

