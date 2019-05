Ingram: “Ho avuto problemi di bilanciamento”

Chris Ingram ha spiegato di aver avuto problemi di bilanciamento che lo hano privato del suo primo successo assoluto nel FIA European Rally Championship.

L'inglese è al comando dell'ERC1 Junior e si è portato a -1 da Łukasz Habaj nella classifica assoluta, anche se al Rally Liepāja non tutto è andato secondo i piani per via di prestazioni altalenanti con la ŠKODA Fabia R5.



“So esattamente dove abbiamo perso tempo e dove debbo migliorare sul passo - ha ammesso il pilota della Toksport WRT, che era affiancato da Ross Whittock - Siamo vicini, ci servono solo più prove per crescere perché la macchina va molto bene, le note erano perfette e le gomme anche. Stando fermo mi serve un po' di tempo per prendere il ritmo, non posso spingere alla prima curva prendendo rischi, ma devo andare gradualmente. So che non abbiamo dato tutto, ma era rischioso e commettere un errore qui era facile, perdendo una bella posizione per il campionato. Quelli davanti non avevano niente da perdere, io sì. Nella terzultima PS ho colpito un sasso enorme che mi ha bucato il radiatore, siamo riusciti a sistemarlo per l'ultima prova, ma in generale le prestazioni erano molto promettenti".

