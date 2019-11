Chris Ingram si è dovuto fidare delle note lette da Ross Whittock nella PS1 del Rally Hungary, dopo che i fari della sua ŠKODA Fabia R5 si sono spenti lungo il percorso sul Rabócsiring.

In alcuni punti non c'era l'illuminazione artificiale e l'inglese ha guidato alla cieca.



“Le luci non andavano, ma va bene e non abbiamo perso troppo tempo - ha detto il leader del FIA European Rally Championship, sesto ad 1"5 dalla vetta - Mi sono dovuto fidare di quello che diceva Ross sperando andasse tutto bene".



Presenti 8000 fan sul tracciato di rallycross: "C'era tantissima gente ed è fantastico iniziare così un rally", ha aggiunto il pilota della Toksport WRT.

The post Ingram: “Non vedevo niente nella PS1” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.