Chris Ingram ha la grande possibilità di laurearsi Campione del FIA European Rally Championship dopo Vic Elford nel 1967, visto che i suoi principali rivali hanno avuto problemi al Cyprus Rally.

Un problema tecnico ha infatti bloccato Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) nella PS10 "Kapouras" e questo ha dato modo all'inglese della Toksport WRT di salire terzo, mentre Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) ha un guasto all'acceleratore che lo sta rallentando, rimanendo comunque quinto.



"Mi dispiace per loro, stavano volando - ha deto Ingram, che ora può allungare - E'un peccato che si siano ritirati, ma questo ora ci mette in un'ottima posizione, dobbiamo essere molto puliti e precisi perché la lotta per il titolo ora è nelle nostre mani".

The post Ingram: “Ora debbo essere preciso” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.