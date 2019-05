Ingram: “Prima o poi il successo assoluto sarà mio”

Chris Ingram ha conquistato il suo secondo podio di fila nel FIA European Rally Championship al Rally Islas Canarias dello scorso weekend.

Dopo il terzo posto dell'Azores Rallye. l'inglese si è piazzato secondo in Spagna e resta convinto che la vittoria assoluta prima o poi arriverà.



“Sono molto contento del secondo podio di fila che rafforza la nostra posizione in campionato - ha detto il pilota della Toksport WRT - Dopo la Qualifying Stage ero 16° e ho iniziato arrivando nono, poi ho spinto di più e alla fine eravamo sullo stesso passo degli altri. Ora debbo trovare il budget per correre altri rally, abbiamo visto che possiamo vincerli. Ho solo bisogno di passare più tempo in macchina, ma credo che il potenziale ci sia tutto per fare bene, anche se purtroppo sento di avere pressione in questo senso".



"E' stata una lotta serratissima e le due vittorie in PS mi hanno dato una bella carica. Non dovevamo prenderci rischi e restare concentrati, ringrazio il team, il mio navigatore Ross, Michelin per le gomme, tutto era perfetto. Siamo in una buona posizione, dobbiamo però pensare al campionato e sono convinto che possiamo farcela".



Ingram sarà protagonista del programma ERC All Access in onda stasera su Eurosport.

