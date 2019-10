Ingram ricomincia la raccolta fondi

Chris Ingram deve ricominciare la raccolta fondi per partecipare al Rally Hungary e diventare Campione del FIA European Rally Championship.

L'inglese era stato a Cipro grazie alla colletta lanciata da sua mamma e questo lo ha portato a balzare in testa alla classifica con 19 punti di vantaggio dopo il secondo posto conquistato.



“E' stata una vera sudata trovare il budget per correre a Cipro - ha detto il pilota della Toksport WRT - Ho un paio di sponsor principali che mi danno una mano, ora spero che altri si uniscano per il gran finale".



Il Rally Hungary è fissato per l'8-10 novembre.

