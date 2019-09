Ingram ringrazia così chi lo ha mandato a Cipro

Chris Ingram ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno aderito alla campagna di raccolta fondi per farlo correre ancora nel FIA European Rally Championship al Cyprus Rally.

Il pilota della Toksport WRT ha una nuova livrea bianco-blu sulla sua ŠKODA Fabia R5, e dopo aver perso i 100.000€ di premio per l'ERC1 Junior (andati a Filip Mareš) si è rivolto a tutti i fan.



“Dovevamo andare a Cipro e mia mamma ha avuto questa idea della raccolta fondi che ha raggiunto circa le 10.000 sterline (circa 11.200€) - ha raccontato l'inglese - Ringrazio loro, il team, Michelin e CarFinance247 per avermi dato modo di continuare a lottare per il titolo".



Foto: Julian Porter/ERC Radio

