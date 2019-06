Ingram sbaglia nella PS2: “Sono fortunato ad essere qui”

In FIA ERC1 Junior Championship, Chris Ingram ha rischiato grossissimo nella PS2 del PZM 76th Rally Poland.

L'inglese è finito fuori strada nel finale della "Paprotki" perdendo tempo.



“Ci siamo dovuti girare, siamo stati fortunati ad essere qui - ha detto il pilota della Toksport WRT, che ha riportato solo qualche graffio sulla sua ŠKODA Fabia R5 - Non abbiamo perso molto, ma dobbiamo stare calmi. Non mi aspettavo fosse così scivolosa quella curva, mi è andata bene che non ci siano stati tanti danni".



Ingram resta nono assoluto a 19"1 dal leader Alexey Lukyanuk, scivolando però terzo in ERC1 Junior dietro ad Hiroki Arai (Team STARD) e al primo, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), che ha superato Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport).

