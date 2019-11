Ingram sceglie la seconda posizione, Lukyanuk la prima

Chris Ingram ha scelto di partire per secondo al Rally Hungary, ultimo round del FIA European Rally Championship che verrà aperto dal suo rivale Alexey Lukyanuk.

L'inglese, vincitore della Qualifying Stage, ha avuto modo di opzionare la posizione per primo, mentre il russo ha scherzato con lui dandogli del "pollo" per non aver avuto il coraggio di essere il primo ad entrare in strada.



"Penso che sarà un rally molto difficile e non voglio prendermi rischi in una gara che non conosco, quindi va bene essere dopo Alexey, così saprò già che tempo ha fatto", ha commentato Ingram.



Filip Mareš ha deciso per la terza, seguito da Norbert Herczig, Ferenc Vincze e dal debuttante ERC1 Sean Johnston.



I Top15 della Qualifying Session hanno poi posato per una foto in promozione della FIA Action for Road Safety.



la PS1 del Rally Hungary è in programma alle 18;58 locali.

