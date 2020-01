Ingram sonda il terreno per il WRC

Chris Ingram dopo aver vinto il titolo nel FIA European Rally Championship punta al FIA WRC.

L'inglese ha battuto Alexey Lukyanuk in Ungheria lo scorso novembre in un finale mozzafiato e ora assieme al co-pilota Ross Whittock sta cercando di mettere insieme il budget per correre nel Mondiale.



“Non è un segreto - ha detto il 25enne - Vincendo l'ERC lo scorso anno abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e a livello Mondiale abbiamo già dimostrato di potercela giocare, ma servono fondi e ancora una volta mi trovo a combattere per mettere insieme il budget".



Ingram si è rivolto all'agenzia di marketing SQN per trovare sponsor.



“Chris e Ross hanno la possibilità di fare un ulteriore passo nel motorsport internazionale - ha detto l'AD Claire Ritchie-Tomkins - Il loro titolo ERC sottolinea il valore e la determinazione di questi piloti. Per 20 anni abbiamo portato marchi nel motorsport e questo ambiente ha dato molto a loro. Chris è un personaggio sul quale puntare, giovane e che si presenta bene. Ha talento e sarebbe fantastico che qualcuno lo ingaggiasse".



Il britannico non esclude comunque un possibile ritorno nell'ERC.



“Voglio restare con la Toksport WRT e vincere ancora, realisticamente valutiamo ogni opzione, ma sono certo che ci sarà anche quella del ritorno nell'ERC".

