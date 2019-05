Ingram torna a Liepāja per essere ancora veloce

Chris Ingram nel 2018 chiuse secondo il Rally Liepāja, dunque anche per questo evento del FIA European Rally Championship spera di essere altrettanto forte.

L’inglese terminò alle spalle di Nikolay Gryazin, risultato che vuole ripetere in ERC1 Junior.



“Sono entusiasta di tornare in Lettonia, non è passato molto tempo dallo scorso anno, nel quale ottenni una delle migliori prestazioni della stagione chiudendo secondo dietro a Gryazin – ha detto il pilota della Toksport WRT – Con il team, la ŠKODA Fabia R5 e le gomme Michelin abbiamo un pacchetto forte e miglioriamo la confidenza in ogni rally. Sappiamo che nell’ERC la competizione è sempre elevatissima, soprattutto per i piloti locali presenti a Liepāja. Ci presentiamo da leader dell’ERC1 Junior e vogliamo portare il team al comando fra le squadre”.

