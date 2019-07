Ingram: “Un secondo posto in ERC1 Junior non è la fine del mondo”

Chris Ingram resta in corsa per il titolo del FIA ERC1 Junior Championship che andrà a concludersi al Barum Czech Rally Zlín.

L'inglese ora ha 30 punti di vantaggio su Filip Mareš, vincitore del Rally di Roma Capitale, quando in palio ce ne sono 39.



“Questo rally è sempre difficile, sabato mattina abbiamo avuto problemi coi freni posteriori e ho cercato di fare ugualmente del mio meglio. Sentivo che si surriscaldavano fin dal via e che dovevo fare affidamento su quelli anteriori. La macchina non ha un assetto adatto ad ogni curva, per cui la confidenza è praticamente scomparsa subito, ma ho provato a gestire la situazione nella difficoltà. Perdere così 20/30 secondi scoccia perché non è colpa tua, è stato frustrante. Alla fine della Tappa 1 comunque avevo anche punti positivi davanti, finire secondo nell'ERC1 Junior non è la fine del mondo, ma a Zlín debbo assolutamente fare di più e mi metterò pressione per dare il massimo. Mi servirà, anche perché spesso vorrei tirare alla morte, invece con queste auto serve pazienza".

