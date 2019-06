Ingram vs Huttunen: “Sarà una battaglia serratissima”

Chris Ingram è pronto per combattere contro Jari Huttunen per la vittoria nel FIA European Rally Championship al PZM 76th Rally Poland.

L'inglese battè il pilota della Hyundai Motorsport N in ERC3 Junior nel 2017 quando era parte dell'ADAC Opel Rallye Junior Team, ma il finlandese lo precedette lo scorso anno.



“E' fantastico che Jari Huttunen corra in Polonia, quando eravamo compagni alla Opel vinsi tre rally e il titolo contro di lui, mentre oggi sono in lotta per l'ERC1 Junior e voglio raggiungere questo obiettivo - ha detto il pilota della Toksport WRT che sarà al volante della ŠKODA Fabia R5 griffata Michelin Motorsport e CarFinance247 assieme a Ross Whittock - Le PS polacche sono davvero elettrizzanti, con alte velocità e salti".

