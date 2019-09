Intervista con Alexey Lukyanuk

Il Cyprus Rally è sempre stato considerato un evento durissimo per via delle pietre, strade lunghissime e tortuose e curve a ripetizione da affrontare in temperature torride. Il Campione in carica del FIA ERC, Alexey Lukyanuk, ha in testa prima di tutto la... sopravvivenza.

Alexey, con tutte queste curve il Cyprus Rally fisicamente è molto impegnativo, sarà il fattore chiave?

"Per qualcuno forse sì, ma io sono forte e prontissimo!"



Il caldo è molto importante, come lo affronterai?

"Non è un dramma, ho fatto dei test da sei ore in macchina, essendo una prova ufficiale, quindi mi sono abituato. A volte si aspettava anche 20' sotto al sole. Alla sera va meglio, comunque sono pronto e spero vada tutto bene".



Come ti sei preparato? Idratandoti o facendo altro?

"Credo che uno lo debba essere per forza, acqua e sali minerali sono essenziali. In squadra abbiamo gente che ne sa, per cui siamo attrezzati".



Sul cibo c'è qualcosa di particolare?

"Sì, nulla di pesante, quindi no patate e roba salata. Riso e pollo vanno bene".



Queste PS sono molto impegnative?

"Sappiamo cosa ci aspetta, abbiamo PS lunghe da 20km senza rettilinei o tempo per riposarsi e pensare. Si sterza sempre, ma il passo è buono e spero che le note vadano bene perché è impossibile prevedere qualcosa. Ogni curva è praticamente cieca e simile a quella prima, è facile sbagliare e perdere il ritmo se non segui le note".



Ci sono PS di montagna che mancavano dal 2009, come gara è la più tosta a Cipro che hai fatto?

"Sicuramente sì, quando ho visto le PS nelle ricognizioni mi sono sorpreso. Era tutto molto diverso, alcuni punti sono simili alla Grecia, quindi è una nuova Cipro!"

