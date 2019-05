Intervista con Catie Munnings

Catie Munnings ha portato a termine la sua prima gara nel FIA European Rally Championship al Rally Liepāja lo scorso weekend: ecco le parole della 21enne inglese della Peugeot Rally Academy dopo essersi piazzata 11a in ERC3 Junior.

Come ti senti dopo aver terminato il tuo primo rally del 2019?

“Risollevata! Arrivare alla fine era la priorità perché non è iniziata bene questa stagione. Le sensazioni erano particolari e contrastanti, avrei voluto spingere di più, ma arrivare al traguardo era un bel risultato e ci serviva".



Rispetto alle altre edizioni, questa aveva delle novità. Hai notato grosse differenze?

“Le PS a Talsi sono belle, la prima volta che ero venuta qui mi aveva colpito la velocità delle prove, ma queste erano di altro livello. E' stato un loop frustrante perché l'assetto era troppo morbido e non andava bene, ma mi è servito anche per fare pratica e prendere confidenza. Anche il mio compagno di squadra ha avuto lo stesso problema con l'auto, per cui siamo stati, diciamo così, instabili fino alla Tappa 2. Comunque ho imparato moltissimo sul set-up in questo weekend e mi piacerebbe rifare il rally. Sicuramente abbiamo perso tempo, ma fa parte del fare esperienza e correre così forte su queste strade è incredibile".



Domenica hai avuto problemi ai freni, li hai risolti lungo il percorso?

“No, fortunatamente è successo nella PS prima della pausa pranzo, un sasso ha danneggiato il tubicino e il pedale è andato a fondo corsa. Nel pomeriggio c'era molto fango per via della pioggia e ho sbandato toccando con il posteriore qualcosa; la macchina non era perfetta dopo e si è rotto anche il servosterzo, per cui a fatica ho raggiunto con soddisfazione il traguardo".



Sei contenta delle tue prestazioni in generale?

"Nell'ERC il livello di competizione è sempre altissimo, specialmente quando i tuoi avversari sono piloti locali. Abbiamo migliorato riducendo il distacco da loro e siamo riuscite ad essere più veloci e consistenti rispetto al 2018. Con l'obiettivo di arrivare alla fine, non sempre ho spinto al massimo, ho visto incidenti spettacolari ed era facile sbagliare, per cui ora posso dire di essere nella posizione per dare di più la prossima volta".

