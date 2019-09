Chris Ingram al Cyprus Rally dovrà difendere la sua leadership nel FIA European Rally Championship: ecco le parole del pilota della Toksport WRT prima di cominciare la gara.

Per te Cipro è un rally nuovo, ma con una reputazione di essere molto tosto. Sei pronto?

“Sarà una grandissima sfida, l'anno scorso in Turchia nel World Rally Championship 2 andai sul podio, quindi sono fiducioso perché le strade sono simili, con temperature alte e fondo molto abrasivo su PS tecniche".



Come ti sei preparato per l'evento?

“Ho passato del tempo coi meccanici della Toksport WRT guardando i video e allenandomi, ma la maggior parte è stato nel cercare sponsor e fondi per correre questa gara".



Che obiettivo hai?

"Mantenere la testa del campionato, dando il massimo per il team e tutti quelli che mi hanno supportato. Al Barum Rally ho riacquistato parecchia fiducia e voglio continuare su questa linea".



Te la giocherai con gente come Al-Attiyah ed Hirvonen, cosa ti aspetti?

"Sarà fantastico confrontarsi con Mikko Hirvonen e Nasser, sarà un onore mettere il numero 1 sulla macchina a 10 anni da Sébastien Loeb in questo rally. E' sempre stato il mio sogno metterlo in una gara internazionale e spero che sia una bella opportunità da onorare. Debbo ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto alla Toksport, gli sponsor Michelin e CarFinance247”.

The post Intervista con Chris Ingram appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.