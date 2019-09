Intervista con Emilio Fernandez

Emilio Fernández fa il suo debutto nel FIA European Rally Championship a Cipro: ecco le parole del cileno della Toksport WRT.

Cosa ti ha portato nell'ERC a Cipro?

“Era uno di quelli del mio programma, ma sarà un rally durissimo e a me piacciono molto queste gare".



E' la prima volta che guidi una R5, sai che è dura?

“Sì, è il primo anno e questo è il secondo rally internazionale per me dopo l'Estonia. Non ho molti km alle spalle, quindi sto imparando".



Nella Qualifying Stage sei giunto nono, un gran risultato. Che reazione hai avuto?

"Sono stato molto felice, ha sorpreso anche me. Significa che posso scegliere in che posizione partire".



Che obiettivi hai?

“Quello principale è fare più km possibili con questa macchina, poi vediamo. Le PS mi piacciono molto".



Per il futuro sai già se sarai nell'ERC?

“Forse il prossimo anno, ma devo vedere il mio calendario. Vorrei fare almeno cinque gare, ma ancora non lo so".

