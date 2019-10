Intervista con Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC

Dopo la pubblicazione del calendario 2020 del FIA European Rally Championship, sentiamo le impressioni del coordinatore della serie, Jean-Baptiste Ley.

Nel 2020 l'ERC sarà ancora di 8 gare, senza aggiunte come Corsica o Catalunya, che hanno appena perso il WRC...

"Ci siamo consultati con piloti e team, come facciamo sempre, per capire come rispettare i budget e i problemi di spese. 8 è rimasto il loro numero preferito di rally e siamo contenti di quelli che abbiamo, non c'era motivo di cambiare una formula vincente".



Cosa offre questo calendario ai piloti, soprattutto quelli che passano da serie nazionali ad internazionali?

"Prima di tutto offriamo 8 gare molto ben organizzate e con un appeal unico, oltre alle rispettive sfide. C'è una equa divisione tra asfalto e terra, perfetta per fare esperienza su ogni fondo. Si corre da marzo a novembre, per cui i costi si possono spalmare nell'arco della stagione".



Anche il prossimo anno ci saranno benefici per i team che vogliono andare sulle isole a correre?

"Verranno organizzati sconti per Azores Rallye, Rally Islas Canarias e Cyprus Rally tramite gli organizzatori, in modo da avere un supporto logistico. Prossimamente forniremo più dettagli".



Continueremo ad avere una attenzione particolare per i ragazzi dell'ERC Junior, cosa c'è in programma per il 2020?

"Certo, l'ERC1 Junior è per chi corre con le R5 e l'ERC3 Junior per quelli con le R2 gommate Pirelli. A breve diremo anche i premi del 2020.”



Il Barum Czech Rally Zlín compie 50 anni, cosa ne pensi?

"Da lunghissimo tempo l'ERC è legata al Barum Czech Rally Zlín e ad agosto ci aspettiamo un caloroso benvenuto per questa grande gara. Ci sono sempre stati tantissimi piloti che l'hanno corso e l'organizzazione è eccellente".

