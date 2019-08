Jakes di nuovo su 4 ruote motirci a Zlin

Miroslav Jakeš è di nuovo con 4 ruote motrici al Barum Czech Rally Zlín al FIA European Rally Championship e in piena corsa per migliorare il quarto posto ottenuto nel 2018.

Il pilota dello Samohýl ŠKODA Team aveva perso l'uso della trazione posteriore crollando 20°.



“E' stato un problema per due PS, ma in realtà non si era rotto nulla, semplicemente era uscito il cambio dalla sede - ha spiegato - L'abbiamo risolto e ora possiamo tornare a spingere, anche se sarà dura".

