Jeets a punti in ERC3 Junior nonostante la poca esperienza

Gregor Jeets è riuscito ad andare a punti in FIA ERC3 Junior Championship al debutto grazie al decimo posto conquistato al Rally Liepāja.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team è da pochissimo passato ai rally dai kart e se non avesse avuto un problema al turbo nel primo giorno (che gli ha fatto perdere 7'), avrebbe potuto anche terminare più avanti.



“Nella PS3 abbiamo avuto un problema con il turbo, non c'era potenza e abbiamo perso oltre 7'. In alcuni punti le note erano troppo lente e debbo migliorare la mia guida. E' stato un rally interessante, ci sono state noie, ma l'abbiamo finito", ha detto Jeets.

