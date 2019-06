Jeets Jr e l’aiuto di papà Raul per il Rally Poland

In ERC3 Junior, Gregor Jeets si è preparato per il PZM 76th Rally Poland grazie all'aiuto di papà Raul.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team è al debutto sugli sterrati di Mikołajki, che il genitore ha già affrontato in passato quando era nel FIA European Rally Championship.



“Ho guardato i video di mio padre Raul Jeets ed è tutto molto simile a quello che abbiamo in Estonia, sono strade adatte a me. Lo scorso weekend ho fatto il rally del mio campionato per allenarmi sul passo, peccato perché ci siamo ritirati per la rottura della terza marcia", ha detto Jeets prima di salire sulla sua Ford Fiesta R2T.

