Jeets prova a mettersi in luce a Roma

Gregor Jeets al Rally di Roma Capitale (19-21 luglio) proverà ad utilizzare quanto imparato sui kart per la sua prima gara asfaltata del FIA ERC3 Junior Championship.

Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team non ha infatti mai corso su questo fondo un rally e quello italiano sarà il primo.



"E' così, lo scorso weekend abbiamo fatto il Rally Estonia su terra e martedì un test in preparazione da aggiungere ai video. Alle spalle ho 6 anni di kart che spero possano aiutarmi, ma non ho esperienza e il mio primo obiettivo è farne il più possibile".

