Jindřiška Žáková ha festeggiato a dovere la Giornata Internazionale della Donna salendo sul podio assieme al suo pilota Erik Cais al Rallye Tierras Altas de Lorca.

La coppia ceca si è recata in Spagna per allenarsi in vista dell'Azores Rallye del 26-28 marzo che aprirà la stagione 2020 dell'ERC1 Junior.



Al volante della Ford Fiesta R5 MkII della Yacco ACCR, i due hanno anche realizzato tre primati in PS.



"Questo è stato un ottimo test in vista delle Azzorre - ha detto Cais - Abbiamo provato assetti diversi e il terzo posto è veramente positivo, ci dà grande piacere e motivazioni per il futuro. E' stata una gran gara".



Secondo assoluto si è piazzato Pepe López (vincitore del Rally Islas Canarias 2019), mentre il successo è andato a Nil Solans.



Foto: Vandraq Studio / Javier Jimenez

The post Jindriska Zakova naviga Cais verso il podio in Spagna appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.