Johnston impara tanto nell’ERC

Sean Johnston ha portato a termine la sua prima gara asfaltata del FIA European Rally Championship piazzandosi nono in ERC3 al Rally Islas Canarias.

Oltre a prendere punti, lo statunitense sta continuando a fare progressi imparando tanto in una nuova disciplina dopo gli anni in pista.



“C'è margine di crescita, il che è fantastico se pensiamo a dove siamo ora, per cui continuo ad imparare tanto - ha detto il pilota del Saintéloc Junior Team - E' una grande occasione e mi sento benissimo. Ho fatto grandi passi avanti in termini di guida e altri ne posso compiere. Coi miei ingegneri stiamo prendendo le giuste decisioni e sappiamo cosa modificare per arrivare a quello che vogliamo".

