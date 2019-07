Sean Johnston al PZM 76th Rally Poland ha provato il sistema di note che utilizza la stella del WRC Andreas Mikkelsen.

Il pilota del Saintéloc Junior Team in Classe ERC3 ha lavorato a lungo con il co-pilota Alex Kuhurani per migliorare il suo radar e dopo aver incontrato il collega della Hyundai al recente Rally Italia Sardegna ha deciso di passare al nuovo sistema.



“Alex ed io ne abbiamo parlato per diversi weekend, ci serviva una nuova soluzione che ci consentisse di essere più precisi. Quando siamo andati in Sardegna eravamo seduti al fianco di Andreas Mikkelsen e gli ho chiesto alcune informazioni su come compilasse le note. Dopo di che ho capito che Alex aveva alcuni problemi a dettare le note con sei sillabe in curve veloci, era troppo, per cui abbiamo preferito passare a comunicazioni del tipo "1-6" e "1-10" e ha funzionato.



Johnston si è piazzato 8° in Polonia dopo aver forato nella Tappa 2.



“Non avevo mai visto Mikkelsen ed è stata una piacevole conversazione. E' un ottimo ragazzo, molto aperto e generoso, è stato un bell'incontro".

The post Johnston si ispira a Mikkelsen appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.