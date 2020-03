Kajetanowicz in aiuto con la sua città contro il Coronavirus

Kajetan Kajetanowicz, tre volte Campione del FIA European Rally Championship, sta sostenendo nella sua città di Ustroń una campagna di lotta alla pandemia di coronavirus.

Tutti i tassisti si sono resi disponibili per chi è in quarantena, mentre i club locali si occuperanno delle mascherine.



“Molta gente in Polonia, seguendo le restrizioni, è in quarantena - scrive Kajetanowicz sul suo sito ufficiale Kajto.pl - Fra queste ci sono gli anziani, che non astanno affrontando benissimo la situazione. D'accordo col comune di Ustroń abbiamo deciso di dare una mano assieme alla fantastica popolazione, è importante mantenere le distanze di sicurezza e rispettare le misure, aiutando chi ne ha bisogno. Ringrazio tutti coloro che si mettono a disposizione".



Foto: Kajto.pl

