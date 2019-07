Kajetanowicz in città

Il tre volte Campione del FIA European Rally Championship, Kajetan Kajetanowicz, è stato al PZM 76th Rally Poland lo scorso weekend.

Il polacco è giunto a Mikołajki venerdì per la diretta su Facebook e ai microfoni di Chris Rawes ha detto: “Sono contento di essere qui anche solo come spettatore, è sempre bello venire a Mikołajki per un rally così famoso in una atmosfera fantastica e con molto piloti veloci. Il mio cuore batte fortissimo quando sono qui ed è bello".



Kajetanowicz vinse per la prima volta nell'ERC proprio al Rally di Polonia del 2013, poi si è aggiudicato il titolo fra 2015 e 2017.

