Kajetanowicz inizia una nuova avventura nel WRC

Questa è la ŠKODA Fabia R5 Evo che il tre volte Campione del FIA ERC, Kajetan Kajetanowicz, guiderà nel WRC.

Il polacco comincerà la stagione al Rally Mexico di questo weekend, confermando la sua presenza nel Mondiale con il team RaceSeven per sette gare del 2020.



Il portacolori del LOTOS Rally Team non sarà l'unico Re dell'ERC in azione, dato che vedremo pure Esapekka Lappi (Campione 2014) e Nikolay Gryazin (Campione ERC1 Junior 2018).

