Kajetan Kajetanowicz dopo aver vinto tre titoli nel FIA European Rally Championship è riuscito ad imporsi al Rally di Turchia WRC.

Il pilota del LOTOS Rally Team ha chiuso al comando in WRC2 salendo per la quarta volta sul podio (in cinque gare) balzando al comando della categoria.



“E' una sensazione fantastica e ci siamo meritati la vittoria - ha detto Kajetanowicz, che era affiancato da Maciej Szczepaniak - Abbiamo lavorato duramente per riuscirci ed è stata dura perché questo non è un rally semplice, nemmeno per chi ci segue. Grazie alle mie ragazze per il supporto, era una gara molto impegnativa. Non parlo solo di budget, ma anche di sforzi, comprensione e tolleranza. Tutti i rally sono imprevedibili, specialmente quelli come questo. Molti si sono ritirati e nell'ultima PS ho dovuto guidare con solo la trazione posteriore. Sono felicissimo del successo, siamo riusciti a tenere il primo posto nell'ultimo giorno!"



Esapekka Lappi, Campione ERC 2014, si è piazzato secondo.



Foto: Kajto.pl

The post Kajetanowicz vince anche nel WRC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.