Tomasz Kasperczyk non vede l'ora di correre il PZM 76th Rally Poland, non essendo al via quest'anno del FIA European Rally Championship.

Il polacco è stato protagonista dell'ERC1 Junior nelle ultime stagioni, ma nel 2019 ha scelto di concentrarsi sulla serie di casa sua.



"Sinceramente mi manca l'ERC - ha detto il 26enne - Ho scelto di concentrarmi sul campionato polacco e per ora sta pagando. Siamo partiti bene e solamente Miko Marczyk ha fatto più punti di noi, spero comunque che la situazione cambi".



Kasperczyk sarà uno dei 24 concorrenti armati di R5 a dare l'assalto alla vittoria con la propria Ford Fiesta R5 del Tiger Energy Drink Rally Team, con la quale si è allenato correndo in Estonia.



“Ho preferito fare un rally corto piuttosto che un test lungo, per cui siamo stati al Viru Rally in Estonia. Ci siamo messi in modalità PS veloci migliorando le note su strade nuove. Ci sono stati problemi al servosterzo, ma la macchina alla fine ha funzionato bene e siamo stati competitivi. In alcune PS solo le World Rally Car sono state più veloci, è un buon segnale in vista della Polonia".

The post Kasperczyk: “Mi manca l’ERC, ma sono carico” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.