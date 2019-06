Kristóf Klausz ha chiuso ancora a punti in FIA ERC3 Junior Championship in quello che era il suo sesto Rally Liepāja.

Affiancato nuovamente da Balázs Kecskeméti, l'ungherese era partito puntando al podio in Lettonia e il 5° crono nella PS2 lo aveva fatto ben sperare, poi un'uscita di strada nella PS3 lo ha relegato al settimo posto.



“Le prime PS ci sono servite per scaldarci, nella seconda siamo arrivati in Top5 coi tempi, ma nella PS3 ho frenato troppo tardi finendo in un prato dove era pieno di fango. Evidentemente non avevo l'assetto migliore e ho sbagliato. Comunque alcuni risultati non sono stati male e ci riproveremo la prossima volta", ha detto Klausz.

The post Klausz competitivo al suo sesto Rally Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.