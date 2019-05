Klausz determinato in Lettonia

Kristóf Klausz ha già corso il Rally Liepāja e vuole sfruttare questa esperienza per fare bene in FIA ERC3 Junior Championship.

L'ungherese, che è affiancato da Ágnes Farnadi, è al sesto rally in Lettonia.



“Conosco il Rally Liepaja molto bene, è la sesta volta che lo faccio e proverò a portarlo a termine con un podio. Adoro le PS veloci come queste e dopo non essere riuscito a dimostrare il mio talento a Gran Canaria, voglio riscattarmi in Lettonia. Mi piacciono molto le curve veloci e darò il massimo".

