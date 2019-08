Klausz fiducioso di poter ambire alla vittoria a Zlin

Kristóf Klausz è convinto di poter puntare al successo in ERC3 Junior al Barum Czech Rally Zlín.

Il portoghese guiderà la sua Peugeot 208 R2 dopo che in Mitropa Cup ha condotto fin sul primo gradino del podio una ŠKODA Fabia R5 Int. Baranya Kupa PRO+ in Ungheria assieme a Botond Csány.



Il pilota della Klausz Motorsport aveva debuttato in Repubblica Ceca nel 2013 e nel 2018 è salito sul podio, per cui punterà al successo.



“Ho già fatto parecchie esperienze in questo rally e mi piacerebbe lottare per il podio. Ci sono PS molto dure, sconnesse e veloci, bisogna puntare a tenere la macchina in strada stando attenti ai tagli in curva, perché potrebbero esserci sassi o alberi. Martedì abbiamo fatto un test e mi presenterò carico, dato che ho appena vinto la mia prima gara in Mitropa Cup in Ungheria con una R5", ha detto Klausz.

