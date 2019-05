Klausz vuole arrivare alla vittoria in ERC3 Junior

Kristóf Klausz vuole cominciare a vincere in FIA ERC3 Junior Championship come sua ultima annata con la R2.

L'ungherese, che verrà affiancato da Ágnes Farnadi, per il futuro ha in programma di correre con la R5, dunque non resta che cominciare a macinare successi con la sua Peugeot 208 R2.



“Dobbiamo ancora imparare tantissimo con la R5, ma vorremmo correre i campionati di Ungheria e Mitropa - ha detto il 22enne - Però non volevamo perdere l'occasione dell'ERC perché ci sono rally fantastici e grande competizione".



Klausz è approdato alla serie nel 2015, ma sena mai fare tutta la stagione.



“E' una bella sfida per noi, in Austria e Ungheria abbiamo dimostrato di poter essere al top, ma l'ERC è diverso. Bisogna prepararsi molto di più con la R2, questo è l'ultimo anno che competerò a livello internazionale con essa. Non sappiamo se riusciremo a vincere, dobbiamo imparare un sacco. Ci aspettiamo grandi battaglie, ma il nostro obiettivo è fare progressi per poi raggiungere la vetta".

