Kopecky apre la Tappa 1 di Zlin

Jan Kopecký sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione al Barum Czech Rally Zlín dopo aver scelto il primo posto.

Il pilota della ŠKODA Motorsport, che ha all'attivo quattro vittorie di fila in casa, ha svettato nella Qualifying Stage davanti a Nikolay Gryazin e ha potuto decidere in che posizione scattare per la Tappa 1 di domani.



Praticamente tutti i concorrenti hanno optato per le medesime posizioni ottenute in qualifica, con Kopecký primo e Martin Březík (Samohýl ŠKODA Team) 15°.



Ora i piloti dalla piazza di Zlin partiranno per la superspeciale di questa sera fissata alle 22;36 e diretta su ERC Radio.

