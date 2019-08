Jan Kopecký ha cominciato la rincorsa alla sua quinta vittoria al Barum Czech Rally Zlín vincendo la superspeciale notturna del round ceco del FIA European Rally Championship.

Migliaia di fan hanno invaso il centro di Zlín per vedere lo spettacolo che ha portato il pilota della ŠKODA Motorsport ha firmare il crono di riferimento davanti al Campione in carica dell'ERC1 Junior, Nikolay Gryazin.



Terzo Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) con la sua Citroën C3 R5 a 0"7 dalla vetta, inseguito da Simon Wagner, che con la ŠKODA Fabia R5 Evo della Rallytechnology è leader in Classe ERC1 Junior.



In Top5 anche Tomáš Kostka (Kresta Racing), poi ci sono Václav Pech (EuroOil – Invelt Team), Filip Mares (ACCR Czech Rally Team), Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team) e Roman Odložilík (SK DER Rally Team), con Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) a completare la Top10 a 6"1 dal Lukyanuk, al quale deve recuperare 18 punti in classifica.



Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) e Chris Ingram (Toksport WRT) ottengono invece l'11° e il 13° posto.



Andrea Nucita (Loran SRL) parte fortissimo in ERC2 ed Abarth Rally Cup, rifilando 20"1 a Dariusz Poloński (Rallytechnology), mentre il podio è completato da Zelindo Melegari (Loran SRL), autore di un testacoda alla fermata del bus.



Adam Březík ha invece confermato il suo stato di forma mostrato nella Qualifying Stage svettando fra i concorrenti dell'ERC3. In ERC3 Junior primo abbiamo Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team), secondo in ERC3, davanti ad Efren Llarena (Rallye Team Spain) per 0"1. Più in difficoltà Ken Torn (Estonian Autosport Junior Team) 11° a 11"5.



Florian Bernardi è finito dritto in una chicane con la propria Renault Clio R3T perdendo 17"8, ovvero lo stesso errore che gli è costato il successo a Roma.



Domattina si ricomincia con i 15,48km della "Březová – SHERON" alle 10;16, in diretta dalle 10;00 su ERC Radio.

The post Kopecky brilla nella superspeciale notturna di Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.