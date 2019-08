Kopecky re delle qualifiche a Zlin

Il Barum Czech Rally Zlín si è aperto con Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport) a centrare il miglior tempo nella Qualifying Stage.

Il Campione ERC 2013 ha preceduto Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies) per 0"075, mentre terzo si è piazzato il leader Alexey Lukyanuk ad 1"118 da Gryazin, nonostante il russo abbia rischiato grosso finendo in un fosso.



Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), che si gioca il titolo ERC1 Junior contro Chris Ingram (Toksport WRT), ha terminato quarto con un errore in curva che gli ha fatto perdere un secondo, mentre l'inglese è incappato in guai con la scivolosità del fondo dovuta al fango ottenendo solamente il 13° tempo.



I cechi hanno detto la loro e infatti in Top5 c'è anche Tomáš Kostka (Kresta Racing), seguito da Václav Pech (EuroOil – Invelt Team); Jan Černý (Mogul Auto Šidlo ŠKODA Team) e Miroslav Jakeš (Samohýl ŠKODA Team) concludono ottavo e nono.



Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) dopo aver siglato il terzo crono nelle Libere 2 è settimo, Łukasz Habaj chiude decimo.



La cerimonia d'apertura si svolgerà dalle ore 16;00 nella piazza di Zlín, seguita dalla superspeciale delle ore 21;15.

